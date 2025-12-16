〈「背中から心臓を狙って刺した」目の前には血まみれで倒れた2人の男⋯NHKディレクターが“アマゾンの金鉱山”で見た『恐るべき殺人事件』〉から続く銃声が二度響いた深夜、アマゾン奥地の金鉱山で2人の男が血まみれで倒れていた――。NHKディレクターが目にしたのは、暴力と恐怖が日常化した“無法地帯”の現実だった。なぜ殺人は起き、死はどう扱われたのか。殺人の実行者のその後とは⋯⋯？【写真】この記事