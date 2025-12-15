【新華社香港12月15日】中国香港特別行政区高等法院（高裁）の第一審法廷は15日、黎智英（れい・ちえい）と「蘋果日報」関連3社を被告とする3件の国家安全侵害の罪のすべてに有罪判決を言い渡した。特区政府は判決を歓迎すると表明した。香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は、黎智英は長期にわたり「蘋果日報」を利用して意図的に社会的矛盾を作り出し、社会対立をそそのかし、憎悪をあおり、暴力を美化し、外国