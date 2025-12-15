¤¢¤À¤Á½¼¤Ë¤è¤ëÌ¾ºîÌîµåÌ¡²è¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥é¥Ù¥ë¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÀõÁÒÆî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥é¥¹¥¢¥¤¥é2006¡×¤È¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥é2014¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÀõÁÒÆî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÌ¤ë¥é¥Ù¥ë¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¢¾å¿ùÃ£Ìé¤È¾å¿ùÏÂÌé¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀõÁÒÆî¡£»°¿Í¤ò½ä¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£1981Ç¯¤Ë