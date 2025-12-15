ジェームズ・キャメロン監督（71）は映画製作におけるAI使用に「個人的に興味がない」という。映画監督として、最先端の映画技術を積極的に取り入れてきたキャメロン監督だが、AIを利用する意思はないそうだ。 【写真】今年10月に大きな話題に！AI女優「ティリー・ノーウッド」 海南島国際映画祭でキャメロン監督は「私は個人的に、そうしたツールを使うこと、つまり人間の創造性を技術で置き換える