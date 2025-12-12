スペースがこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を６５５億円から７１５億円（前期比１１．４％増）へ、営業利益を４１億円から４４億円（同２７．０％増）へ、純利益を２８億円から３２億円（同２５．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３３円から４３円へ引き上げ年間配当予想を７０円（前期実績５４円）とした。 顧客の旺盛な投資意欲を背景に、複合商業施設・総合ス