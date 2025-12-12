大人気ファンタジー小説シリーズ「十二国記」。7年ぶりの新刊が、2026年9月17日に新潮文庫から全国一斉に発売されます。タイトル、価格は未定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】小野不由美さんによる「十二国記」は、2つの世界を舞台に繰り広げられる、壮大なファンタジー小説シリーズ。2002年にNHKでアニメ化されて話題となり、2025年12月上演中のミュージカル（12月9日〜29日／日生劇場）も大反響を呼ん