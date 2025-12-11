「終末の氷河」として知られるスウェイツ氷河が海中の「嵐」による融解に直面している/Jeremy Harbeck/NASA（CNN）海中で渦巻く「嵐」が現在、南極にある二つの重要な氷河の棚氷を猛烈な勢いで融解させている。世界の海面上昇に「広範囲にわたる影響」を及ぼす可能性があるという。最近の研究で明らかになった。南極大陸は、南米に向かって突き出した細い親指を持つ拳のような形をしている。パインアイランド氷河はこの親指の付け