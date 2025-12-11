米スポーツメディア『The Athletic』は10日（日本時間11日）、「ドジャースは次に何をするのか？ 今、耳にしていること」と題して記事を公開。チームは前日に剛腕クローザー、エドウィン・ディアス投手を獲得し、周囲を驚かせた。次なる一手にも注目が集まっている。 ■「ロースターに空きを作る可能性」 守護神候補としてディアスを獲得したドジャース。懸案の1つを解決し、次