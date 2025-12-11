フィギュアスケート女子の最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）が１０日、自身のインスタグラムを更新。黒のノースリーブドレス姿を公開し、反響を呼んだ。イベントの司会を務めた際の様子で、コメント欄などでは「信じられないほど美しくなった」、「エレガンスが溢れている」、「バラのような美しさ」、「見事」、「綺麗すぎます」との声が寄せられていた。ワリエワは２２年２月の北京五輪期間中にドーピング問題が発