インスタグラムを更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで日本勢はメダル6個と大躍進を遂げ、フィーバーが続いている。その一方で“鉄の女”と称されたロシア人コーチがインスタグラムで意味深な投稿を行った。2022年北京大会。カミラ・ワリエワのドーピング違反で大騒動に発展した。ワリエワを指導していたのがエテリ・トゥトベリーゼ・コーチ。あれから4年、世界反ドーピング機関（WADA）会長が大会への参加に不快