フワちゃんがプロレス活動を再開 29日のスターダムで4試合実施予定

  • フワちゃんが10日、プロレスラーとしての活動を再開することを発表した
  • 「すべてをかけて全力で勝ちに行きます!」と力強く語った
  • 29日に開催される「スターダム」の両国国技館大会での再デビュー戦に臨む
