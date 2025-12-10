ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > フワちゃんがプロレス活動を再開 29日のスターダムで4試合実施予定 やす子 ダム フワちゃん 両国国技館 女子プロレス テレビ 相談 レーナ プロレス スポニチアネックス フワちゃんがプロレス活動を再開 29日のスターダムで4試合実施予定 2025年12月10日 20時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 フワちゃんが10日、プロレスラーとしての活動を再開することを発表した 「すべてをかけて全力で勝ちに行きます!」と力強く語った 29日に開催される「スターダム」の両国国技館大会での再デビュー戦に臨む 記事を読む おすすめ記事 中大が卒部生29人の進路発表 西武ドラ2左腕ら3人がNPB入り…キーエンスなど有名企業への就職も 2025年12月6日 17時39分 TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』PV第2弾公開！HoneyWorks feat.KotohaによるEDテーマの音源も初公開 2025年12月10日 17時0分 【サッカーJ1・ファジアーノ岡山】シーズン最終戦は2対1で勝利 11試合ぶりの白星でリーグ13位 2025年12月7日 11時42分 夜ドラ『ひらやすみ』今夜最終回！ 岡山天音、森七菜、吉岡里帆らがクランクアップ 2025年12月4日 14時40分 日向坂46松田好花 初のANNX番組イベントで1・29に卒業セレモニー開催をサプライズ発表 2025年12月8日 21時40分