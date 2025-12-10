ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大阪在住人気バンド「アルコサイト」メンバー・濱口亮さんの死去を発… 音楽業界 訃報・おくやみ 大阪府 スポニチアネックス 大阪在住人気バンド「アルコサイト」メンバー・濱口亮さんの死去を発表 2025年12月10日 15時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 大阪在住のバンド「アルコサイト」が10日、公式サイトを更新した メンバーでベースの濱口亮さんが9日に死去したことを発表 「メンバー・スタッフ全員が、現実を受け止められない状況」としている ◆アルコサイトがメンバー・濱口亮さんの死去を発表アルコサイトに関するお知らせ pic.twitter.com/N3SKjZ9Wqg— アルコサイト (@alcosite) December 10, 2025 記事を読む おすすめ記事 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 園児に強制性交か 保育所勤務の男を逮捕「性的な欲望が我慢できなかった」 警察は余罪を調べる 熊本県大津町 2025年12月9日 19時59分 行方不明のまま3年、岡山の中学3年生・梶谷恭暉さん 島でスマホ発見も…母「親名義でも中身開示できず…手がかりが」 2025年12月9日 13時21分 「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言 「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分 【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分