2月13日、『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』が7月より開催されると発表された。【写真】2026年に開催される5公演を案内…中森明菜の最新ビジュファンイベントとディナーショーで6億円以上の売上《久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています》明菜によるコンサートツアーは、20年ぶりだという。「明菜さんは2024年から、ファンクラブ会員限定で『ALDEA Bar at Tokyo』という