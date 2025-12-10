「11月20日以降に目撃されたすべてのクマが子グマ」「冬眠しないクマ」が各地で目撃されている。“穴持たず”とも呼ばれる、冬に出没するクマの多くが、実は子グマなのだという。冬眠しない子グマが急増している理由と、今後クマたちが冬眠場所として空き家などを選ぶ懸念について専門家に聞いた。＊＊＊【写真】「お願いだからこっちを見ないで…」山道では絶対に遭遇したくない瞬間…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍