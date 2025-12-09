ソフトバンクは９日、育成選手としてキューバのジョナサン・モレノ内野手が入団すると発表した。９月のＵ―１８ワールドカップに同国代表として出場した１８歳の有望株。モレノは球団を通じ「日本一のチームと契約でき、とてもうれしいです。最初に声をかけてくれたのがソフトバンクホークスでしたし、国際大会やキューバリーグにまで見に来てくれたことが自分のモチベーションになっていました。日本でプレーすることが子ども