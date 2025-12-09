中国の王毅外相【北京共同】中国外務省は9日、王毅外相が8日にドイツのワーデフール外相と北京で会談した際「日本の現職指導者が台湾問題を利用して中国を武力で威嚇しようとしている。全く受け入れられない」と主張したと明らかにした。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を非難する宣伝戦の一環で、中国の立場を支持するよう求めた。王氏は高市氏が「台湾有事で日本は武力を行使できるとするでたらめな発言をした」と批判