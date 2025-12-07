¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡×¤Î°ÂÅÄÏÂÇî¡Ê58¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë°ÂÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂåÍý¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Í­µÈ¤Î·çÀÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É¤È¤À¤±¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ