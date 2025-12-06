リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。【衝撃】もう関係修復は困難？これが「レス」夫婦から出た“生々しい本音”です！ケンカ後も「何も変わらない」という回答が多かったが…調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女（3000人）のうち、夫婦の営みがなく、性欲解消について「浮気・不倫」以外を選択し、さらに「レスが原因でケンカ経験あ