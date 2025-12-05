２０２５年９月末に閉園したノースサファリサッポロを巡り新たな動きです。東京の投資会社が、園内の動物を引き継いで新たな動物園をつくろうと周辺住民へ説明会を開きました。住民たちからは予定地が住宅街に近いこともあり、反対の声が相次ぎました。（ビーチキャピタル赤澤芳樹社長）「無理やり動物園をつくるとか投資案件でもないし、動物を助けるためにできることをやりたい」ノースサファリサッポロの動