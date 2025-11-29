サッカーJ3岐阜対FC大阪の試合でボールボーイを務めた少年が使っていた折りたたみ式パイプいす。右手薬指が挟まれ、指先を切断した＝29日（岐阜県スポーツ協会提供）岐阜県は29日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜市）で同日開催されたサッカーJ3岐阜対FC大阪の試合中、ボールボーイを務めた愛知県の少年（14）が使っていた折りたたみ式パイプいすが壊れ、少年の右手薬指が挟まれ、指先を切断したと発表した。救急搬送