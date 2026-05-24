J2・J3百年構想リーグ第18節で群馬がゴールラッシュザスパ群馬は5月23日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第18節でSC相模原を7-2で下した。クラブ史上最多得点での勝利は大きな反響を呼んでいる。群馬は前半11分のDF中野力瑠のゴールで先制。さらにFW百田真登、FW西村恭史が続いて3点のリードを奪った。後半に入ってすぐに2点を返されたものの、相手に退場者が出ていたこともあって、そこからさらにゴールラッシュを展開。MF小