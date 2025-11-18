ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴が自身のXを更新し、「お仕事の話だったりデートだったり」と嵐の二宮和也との親しい関係を示唆する投稿をした。投稿には、クリスマスツリーをバックに映る二宮のソロショットが添えられ、ファンの間で注目を集めた。この投稿には「本当に仲良しですね」「にの君とイルミデートとな？？」「ちょっと〜ヤキモチ焼いちゃう」といった温かいコメントが寄せられ、ファンたちの関心が