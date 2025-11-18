11月18日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、十三代目・市川團十郎と長女・市川ぼたん（麗禾）、長男・市川新之助（勸玄）ファミリーに密着する豪華2時間スペシャルが放送される。2022年に歌舞伎界でもっとも権威ある市川團十郎を十三代目として襲名し、江戸時代から300年以上続く市川宗家の当主である、十三代目・市川團十郎。そして、長女で7歳のときに市川ぼたんを襲名し、現在は女優やモデルとして活躍