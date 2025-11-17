榛名湖VOLVOスカイミッション!?2025年11月中旬、Googleマップ上に「榛名湖VOLVOスカイミッション」という謎のスポットが出現し話題になりました。これは同月初旬にあるボルボ車が、榛名湖のボート小屋付近に水没する事故が発生し、そのボルボ車が引き上げられずしばらく放置されていることを受けて、第三者がスポット化したものと思われます。榛名湖VOLVOスカイミッショの現場【画像】「ええぇぇ…」 これが「榛名湖VOLVOスカ