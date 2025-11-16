スポニチスポニチアネックス

北川景子から出た若者言葉「でもなんか、ワンチャン」に驚きの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北川景子が16日放送の番組で、問題の正解を予想する場面があった
  • 「でもなんか、ワンチャン、その…」と語り、共演者からツッコミが
  • ネットでも発言に「イメージないわ〜」「吹いた」などの声が上がっていた
記事を読む

