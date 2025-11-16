ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 北川景子から出た若者言葉「でもなんか、ワンチャン」に驚きの声 北川景子 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 北川景子から出た若者言葉「でもなんか、ワンチャン」に驚きの声 2025年11月16日 21時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北川景子が16日放送の番組で、問題の正解を予想する場面があった 「でもなんか、ワンチャン、その…」と語り、共演者からツッコミが ネットでも発言に「イメージないわ〜」「吹いた」などの声が上がっていた 記事を読む おすすめ記事 桐谷健太、アニメ収録後に思い出し笑い「グルーブがおもしろい」 共演・榎木淳弥は桐谷の真似で新たな発見 2025年11月10日 8時0分 落合博満氏、ドジャース・大谷翔平のサイ・ヤング賞は「狙えると思います」、「35までには獲れる」と断言 2025年11月16日 9時43分 【フィギュア】鍵山優真 ミス修正へ切り替え「想定外を想定内にしたい 2025年11月10日 5時0分 元モー娘。譜久村聖、ニット×美脚の冬コーデがお似合い！「ちょー可愛い」「大好き」 2025年11月11日 21時20分 豊ノ島、湘南乃風ライブで超大物と遭遇！「テンション爆上がり！と言うよりドキッとしました」浜田雅功の言葉に感激！ 2025年11月16日 21時10分