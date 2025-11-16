仕事効率を高めるために、今日から始められる習慣は何か。場所とドリンクで仕事モードに入る「アンカリング」を作るといいという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masa44※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masa44■仕事がマンネリ化したら周囲に「宣言」してみる仕事のマ