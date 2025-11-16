ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に11-4で快勝した。5回には、野村勇内野手（ソフトバンク）の打球が天井を直撃。一度は東京ドームのグラウンドルールで二塁打とされたものの、その後判定がファウルに変更される珍事があった。この場面、二塁ベース上では野村が韓国の4選手に囲まれ、笑いが起こる不思議な光景