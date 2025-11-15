2025年の大みそか、恒例の『大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル』が放送される。今回のメインエピソードで主役を務めるのは、来年の干支「午（うま）」にちなんで、『ドラえもん』ファンにはおなじみ、未来の新生物・ウマタケ。ドラえもん＆のび太が、ウマタケとともに謎の惑星ですこしふしぎな大冒険を繰り広げる。（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫウマタケは、馬と竹を合わせて作られた、22世紀の科学