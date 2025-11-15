2025年の大みそか、恒例の『大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル』が放送される。

今回のメインエピソードで主役を務めるのは、来年の干支「午（うま）」にちなんで、『ドラえもん』ファンにはおなじみ、未来の新生物・ウマタケ。

ドラえもん＆のび太が、ウマタケとともに謎の惑星ですこしふしぎな大冒険を繰り広げる。

（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ

ウマタケは、馬と竹を合わせて作られた、22世紀の科学が生んだ新しい生きもの。

プライドが高く、怒らせると手がつけられないため機嫌を取るのも大変だが、うまく乗りこなすとものすごいスピードで走ることができるのが特徴だ。これまで、登場するたびにのび太やドラえもんを大騒動に巻き込んできた。

『大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル』のオリジナル新作ストーリー「スペースウエスタン 荒野のウマタケ」は、暴れん坊のウマタケと思いきり遊ぶべく、ドラえもん＆のび太が“目的別惑星探査シャトル”を使ってとある惑星に向かう…というストーリー。しかし、荒野が広がるその惑星には、思いもよらない出会いが待ち受けていて…。

このほか、来年2月27日（金）公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の情報も満載。大みそかならではの豪華お年玉プレゼントも実施される。

そしてテレビアニメ『ドラえもん』では、11月22日（土）〜12月6日（土）の3週にわたって、「おしごと！なるには図鑑」と題した連続企画を放送。いろいろなお仕事で輝いている人たちをミニコーナーで紹介する夢いっぱいの企画となっている。