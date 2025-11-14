ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』のカプセルコレクションが、ROSE BUDより登場する。☆『ファンタジア』の世界観を落とし込んだカプセルコレクションをチェック！（写真17点）＞＞＞『ファンタジア』はクラシック・ミュージックの華麗な旋律とめくるめく色彩、そしてダイナミックで時として繊細、優美なモーションの融合は、アニメーション史のみならず映画史上、類を見ない作品として、公開以来つねに人々を魅了し