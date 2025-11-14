『ファンタジア』×ROSE BUD／華麗なカプセルコレクション登場！
ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』のカプセルコレクションが、ROSE BUDより登場する。
☆『ファンタジア』の世界観を落とし込んだカプセルコレクションをチェック！（写真17点）＞＞＞
『ファンタジア』はクラシック・ミュージックの華麗な旋律とめくるめく色彩、そしてダイナミックで時として繊細、優美なモーションの融合は、アニメーション史のみならず映画史上、類を見ない作品として、公開以来つねに人々を魅了し続けてきた、ディズニー・アニメーション映画。
このたびセレクトショップ「ROSE BUD」より、ディズニーが世に贈った数々の長編アニメーション映画の中でも、特に傑作として語り継がれている『ファンタジア』のカプセルコレクションが、11月14日（金）よりリリースされる。
今回のROSE BUDのカプセルコレクションは『ファンタジア』の世界観をたっぷりご堪能いただけるデザイン揃い。
ラインナップは「DISNEY FANTASIA／SWEAT TOP」「DISNEY FANTASIA／L／S TEE」「DISNEY FANTASIA／SLEEVE PRINT TOP」「DISNEY FANTASIA／KEYCHARM」。
組曲『くるみ割り人形』にのせて繰り広げられる愛らしいマッシュルームのチャイニーズ・ダンス、軽やかに舞うカバのバレリーナとワニたち、「魔法使いの弟子」に扮した人気者ミッキーマウスも夜空の星たちを指揮して大熱演といった画面いっぱいにあふれる『ファンタジア』のグラフィック、作中のシーンなどがデザインに落とし込まれたファン必見のアイテムばかりだ。
ROSE BUD公式オンラインストアほか、新宿、札幌、mozoワンダーシティ、梅田、天王寺、なんばシティ、広島、鹿児島の実店舗でもお取り扱い予定。
（C）Disney
