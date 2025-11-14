ドイツで、新しい兵役制度の方針がまとまりました。18歳の若者に徴兵検査を義務づけ、志願者が不足した場合には徴兵制を導入できる仕組みを整えるということです。ドイツの公共放送ARDによりますと、ドイツのキリスト教民主同盟と社会民主党が、18歳の若者への徴兵検査を義務化し、志願者が不足する場合には徴兵制を導入できる仕組みを設けることで合意したということです。この合意では、18歳の若者全員に質問票を送付し、希望や