ピザハットは、2025年11月12日から30日までの19日間、『ブラックフライデーキャンペーン』を全国の店舗(一部除く)で開催している。期間中、ポイントプログラム『HUT REWARDS(ハットリワード)』に新規会員登録すると、「ピザハット･マルゲリータ」(Mサイズ、直径約26cm、2〜3人前)が通常1,860円のところ、1,270円引きの590円(税込)で購入できる。さらに、既存会員も対象となるポイント5倍特典も実施する。〈新規会員限定でマルゲリ