ピザハット、新規会員『マルゲリータ590円』&全会員『ポイント5倍』キャンペーン開催【年に一度の大還元祭】

ピザハットは、2025年11月12日から30日までの19日間、『ブラックフライデーキャンペーン』を全国の店舗(一部除く)で開催している。

期間中、ポイントプログラム『HUT REWARDS(ハットリワード)』に新規会員登録すると、「ピザハット･マルゲリータ」(Mサイズ、直径約26cm、2〜3人前)が通常1,860円のところ、1,270円引きの590円(税込)で購入できる。さらに、既存会員も対象となるポイント5倍特典も実施する。

〈新規会員限定でマルゲリータが590円に〉

【キャンペーン内容】

『HUT REWARDS』に新規会員登録のうえ、公式サイト･アプリから持ち帰り注文を行った人を対象に、「ピザハット･マルゲリータ(ハンドトス生地･Mサイズ)」を590円(税込)で提供する。

【商品価格(税込)】

通常価格:1,860円

→キャンペーン価格:590円(1,270円お得)

「ピザハット･マルゲリータ」が590円に

〈新規会員も既存会員も、期間中は獲得ポイントが5倍に〉

【キャンペーン内容】

期間中は、『HUT REWARDS』の利用者全員を対象に、注文金額に応じて付与される「スライス(ピザハット独自のポイント)」が通常の5倍となる。

※キャンペーン対象となるのは公式サイト･アプリ注文の場合のみ。

期間中は獲得スライスが5倍

〈2枚目無料セットもポイント5倍キャンペーン対象〉

また、2枚目対象のピザが『お持ち帰りで無料』『配達で半額』になるキャンペーンも、『HUT REWARDS』のポイント5倍対象となる。

2枚目無料セットもポイント5倍

2枚目対象のピザが『お持ち帰りで無料』『配達で半額』になるキャンペーンは、9月11日から実施中。

1枚目の対象ピザは、「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」の全品から、無料または半額になる2枚目の対象ピザは、「WONDERFUL」「ENJOY」の全品から選べる。

なお、ピザ2枚の組み合わせは同サイズで、Sサイズは一部店舗･ハンドトス生地限定販売。ピザのハーフ&ハーフは不可、追加トッピングは割引の対象外となる。一部店舗では、2025年12月24日･25日、12月31日〜2026年1月4日は「2枚目無料セット」「2枚目半額セット」を実施しない。

2枚目対象のピザが『お持ち帰りで無料』『配達で半額』

〈ポイントプログラム『HUT REWARDS』とは〉

ピザハットが提供する会員向けポイントプログラム「HUT REWARDS」は、注文金額に応じた「スライス(ピザハットのポイント)」を取得して、様々な商品と交換することができるというもの。

カットしたピザの1ピースをイメージした言葉である「スライス」をポイントの名称･単位とし、会員毎の専用ページで最新のスライス保有数等を確認、使用することができる。注文によるスライス獲得のほか、スライスが得られる様々な特典を用意している。

【注文特典】

注文金額(税込)に対して、1,000円毎に1スライスが獲得できる。

【登録特典】

「HUT REWARDS」に登録すると1スライスがもらえる。

【お誕生日特典】

誕生日を記念し、3スライスもらえる。

【アニバーサリー特典】

会員登録日に、特典としてスライスがもらえる。

【アプリゲーム特典】

注文に応じて楽しめるゲームで、スライスが獲得できる。

さらに、過去1年間の注文回数に応じてメンバーランクが更新され、ランクアップの際には特典として追加でスライスを取得できる。

■ピザハット『ブラックフライデーキャンペーン』公式サイト