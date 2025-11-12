◆ 「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」プロ野球の“守備の名手”を表彰する「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日に発表された。受賞した選手は以下の通り。◆ 2025年「三井ゴールデン・グラブ賞」受賞選手▼ セ・リーグ＜投手＞・村上頌樹☆初受賞＜捕手＞・坂本誠志郎☆2回目＜一塁手＞・大山悠輔☆2回目＜二塁手＞・中野拓夢☆2回目＜三塁手＞・佐藤輝明☆初受賞＜遊撃手＞・泉口友汰☆初受賞＜外