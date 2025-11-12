東根市によりますと、１２日の午後０時４５分ごろ、山形県東根市神町南一丁目の県道交差点付近で子グマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】東根市の市街地で子グマ1頭目撃近くには幼稚園や小学校も...市が注意呼びかけ（山形） 近くには幼稚園や小学校もあります。 市は、外出する際は、周囲の警戒を行うよう呼びかけています。