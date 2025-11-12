防衛省陸上自衛隊第14旅団（香川県善通寺市）は12日、第14飛行隊所属のUH1J多用途ヘリコプターが徳島県上空で約30秒間レーザーを照射されたと発表した。搭乗員6人にけがはなく、機体の被害もなかった。部隊が徳島県警に通報した。旅団によると、11日午後7時50分ごろ、JR阿波山川駅（徳島県吉野川市）北側の住宅地上空を飛行中に緑色のレーザーを照射された。ヘリは夜間飛行訓練を終えて帰投中だった。旅団長の仲西勝典陸将補