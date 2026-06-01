チェコサッカー協会（FAČR）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むチェコ代表メンバーを発表した。プレーオフの末に20年ぶり10回目のW杯出場を決めたチェコ代表はグループAに入り、6月11日に韓国代表と、同18日に南アフリカ代表と、同24日にメキシコ代表と対戦する予定となっている。すでにW杯に向けた候補メンバー29名が先月20日に発表されており、同28日から本大会に向けて始動しているなか、同31日に行われたコソ