11月8日、3月に解散した「KAT-TUN」が、ラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催し、多くのファンを感動させた。ライブには、グループを脱退した赤西仁も訪れ、解散時のメンバー3人との集合写真をアップしたが、その際の亀梨和也の“表情”が注目を集めている。赤西はライブ翌日の9日、自身のInstagramに《素敵な時間だったよ》とつづり、亀梨、上田竜也、中丸雄一と写った写真を投稿。2010年にグループを脱退した赤西は、旧