GPシリーズ第4戦NHK杯のこぼれ話フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯が9日まで大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。ペアで合計155.20点をマークし、7位だったダリア・ダニロワ、ミシェル・ツィバ組（オランダ）は日本語を勉強中の親日家。プロフィールの趣味の欄に「ポケモンカード収集」と書くツィバに、溢れる“ポケモン愛”を聞いた。2022年、札幌で行われたNHK杯で初来日してから、今大会ですで