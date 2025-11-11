うえむらのぶこが描いたイラスト 2025年11月22日(土)に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。これを記念して、「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開される。日本初公開を含む貴重な7作品を通して、"北欧の至宝"と称される俳優の軌跡をたどる特集