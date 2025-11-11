クラブが公式発表

J1のサンフレッチェ広島は11月11日、同クラブに所属する日本代表GK迫敬介選手が入籍し、あわせて第一子（長女）が誕生したことを発表した。

26歳の大迫は高校年代から広島の下部組織に在籍。2018年にトップチームへ昇格し、翌年プロデビューを果たした。元同代表で23年に引退をした林卓人氏と守護神争いを毎年繰り広げ、22年途中から正GKとしてスタメンに定着した。代表でも19年に初招集され東京五輪メンバーにも選出。森保ジャパンにおいてもコンスタントに招集され、ここまで国際Aマッチ11試合に出場している。

そんななかで11日、クラブは大迫の入籍と第一子（長女）が誕生したことを発表した。クラブによるとお相手は一般の方のため、氏名・年齢などの公表は差し控えらえるとしている。

大迫敬介のコメントは以下の通り。

「私事ではございますが、この度、入籍と第一子が産まれたことをご報告させていただきます。 まずは、出産を頑張ってくれた妻と元気に生まれてきてくれた子供に感謝したいと思います。 妻と子供の可愛さをパワーに変えてパワフルキーパーとして頑張ります！」（FOOTBALL ZONE編集部）