三井化学が上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高８１３５億９０００万円（前年同期比８．６％減）、営業利益２７９億３７００万円（同３９．３％減）、純