三井化学<4183.T>が上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。



同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高８１３５億９０００万円（前年同期比８．６％減）、営業利益２７９億３７００万円（同３９．３％減）、純利益７８億４３００万円（同６４．７％減）だった。ライフ＆ヘルスケア、モビリティ、ＩＣＴの成長領域の販売は堅調だったものの、ナフサなど原料価格の下落に伴う販売価格の下落や、主にベーシック＆グリーン・マテリアルズ事業の販売減少などが響いた。また、中国でフェノール事業を展開する持ち分法適用会社の投資に対する減損損失を計上したことも減益につながった。



２６年３月期通期業績予想は、売上高１兆７０００億円（前期比６．０％減）、営業利益９５０億円（同２１．３％増）、純利益５５０億円（同７０．６％増）を見込む。上期実績を踏まえナフサ価格の下落に伴う販売価格の減少などにより、従来予想の売上高１兆７７００億円、営業利益９８０億円から下方修正した。なお、純利益は従来予想を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS