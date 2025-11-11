大成建設が後場上げ幅を拡大している。正午ごろに鹿島が発表した業績・配当予想の上方修正が刺激となったことに加えて、午後１時ごろには大成建も２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表しており、これが好感されている。 売上高を１兆９６００億円から２兆９００億円（前期比３．０％減）へ、営業利益を１０１０億円から１４８０億円（同２３．２％増）へ、純利益を８００億円から１３７０億円（同１０．６％増）へ