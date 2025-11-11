大成建設<1801.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろに鹿島<1812.T>が発表した業績・配当予想の上方修正が刺激となったことに加えて、午後１時ごろには大成建も２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表しており、これが好感されている。



売上高を１兆９６００億円から２兆９００億円（前期比３．０％減）へ、営業利益を１０１０億円から１４８０億円（同２３．２％増）へ、純利益を８００億円から１３７０億円（同１０．６％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各７５円の年１５０円から中間・期末各１２５円の２５０円へ増額した。国内の土木事業において大型工事が順調に進捗することに加えて、国内の土木事業及び建築事業における追加・変更工事の獲得や原価低減に伴う利益率改善を織り込んだ。



