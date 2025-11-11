エンカレッジ・テクノロジが後場上げ幅を拡大している。正午ごろに発表した９月中間期単独決算が、売上高１２億８７００万円（前年同期比５．３％増）、営業利益１億３７００万円（同３５．１％増）、純利益９６００万円（同３８．９％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。 主要商談が第３四半期以降へ遅延したことなどによる影響でライセンス売り上げは減少したものの、派生するコンサルティングサービス