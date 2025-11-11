エンカレッジ・テクノロジ<3682.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろに発表した９月中間期単独決算が、売上高１２億８７００万円（前年同期比５．３％増）、営業利益１億３７００万円（同３５．１％増）、純利益９６００万円（同３８．９％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。



主要商談が第３四半期以降へ遅延したことなどによる影響でライセンス売り上げは減少したものの、派生するコンサルティングサービスが前期受注案件や新規での移行案件などの増加により大きく伸長した。また、ストック売り上げである保守サポートサービスやクラウドサービスも順調に売り上げを伸ばし売上高・利益の押し上げに貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２８億円（前期比１２．０％増）、営業利益３億円（同１．０％増）、純利益２億１０００万円（同４．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS