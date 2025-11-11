NTTタウンページは11月10日ホームページ制作・運用サービス「Digital Lead」において、AI検索に対応した新サービス「AI検索対策パック」の提供を開始した。同サービスは、既存のSEO対策に加えて、GBP（Googleビジネスプロフィール）登録やポータルサイト掲載、システム対応なども含めてAIに引用されやすいホームページを目指し、顧客の目にとまる回数を増やすことで集客につなげる集客支援サービス。今年9月にGoogle検索において「