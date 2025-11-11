南陽が大幅続伸している。同社は１０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算とともに、取得総数７０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．６２％）、取得総額１１億円を上限とする自社株買いの実施を発表。あわせて今期の最終利益予想の引き上げと、期末配当予想の増額修正を公表した。これらを評価した買いが入ったようだ。 自社株の取得期間は１１日から２６年１１月１０日まで。